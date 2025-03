Assista à íntegra do Jornal da Record | 20/03/2025 JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 20/03/2025 - 23h26 (Atualizado em 21/03/2025 - 01h10 ) twitter

Confira na edição do Jornal da Record desta quinta (20): Depois de três meses de atraso, Congresso aprova o Orçamento federal para 2025. Haddad sai em defesa do presidente do Banco Central um dia depois do aumento da taxa de juros. Copiloto de helicóptero da polícia é baleado durante voo na zona oeste do Rio de Janeiro. No centro da cidade, homem morre após casarão desabar. Israel é alvo de ataques do grupo terrorista Hamas e dos rebeldes Houthis do Iêmen. Mesmo com dez jogadores em seleções pelo mundo, Corinthians e Palmeiras treinam forte para a final do Paulistão.

