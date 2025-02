Assista à íntegra do Jornal da Record | 27/02/2025 JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 28/02/2025 - 00h05 (Atualizado em 28/02/2025 - 18h02 ) twitter

Confira na edição do Jornal da Record desta quinta (27): Lula e governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lançam projeto para construção de túnel entre Santos e Guarujá. Em entrevista exclusiva, presidente explica o motivo para fazer a reforma ministerial. Ministro do Supremo Alexandre de Moraes responde aos Estados Unidos sobre decisões da Justiça brasileira envolvendo redes sociais. Em Israel, terrorista atropela 14 pessoas que aguardavam em ponto de ônibus. Nos Estados Unidos, ator Gene Hackman é encontrado morto dentro de casa ao lado da esposa. Donald Trump recebe primeiro-ministro britânico para discutir o fim da guerra na Ucrânia. E no futebol, os reforços de Palmeiras, Santos e Corinthians para a fase decisiva do Campeonato Paulista.

