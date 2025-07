Atirador em Nova York tinha a sede da NFL como alvo Quatro pessoas morreram em ataque a prédio comercial em Manhattan JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 00h05 (Atualizado em 30/07/2025 - 00h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Um atirador matou quatro pessoas em um edifício em Manhattan, Nova York.

Shane Tamura, o autor dos disparos, deixou um bilhete responsabilizando a NFL por sua lesão cerebral.

Ele armou-se com um fuzil e atirou em funcionários antes de tentar continuar o ataque em outro andar.

O prefeito Eric Adams informou que Tamura não chegou ao escritório da NFL por ter pegado o elevador errado.

Atirador que matou quatro pessoas em Nova York tinha como alvo a sede da NFL

Um atirador matou quatro pessoas em um edifício em Manhattan, Nova York, tendo como alvo a sede da NFL. Shane Tamura, identificado como o autor dos disparos, foi encontrado morto pela polícia. Em seu corpo, havia um bilhete responsabilizando a liga de futebol americano pelo desenvolvimento de uma lesão cerebral relacionada a esportes de contato.

O incidente ocorreu em um prédio comercial que permaneceu fechado no dia seguinte ao ataque. Tamura entrou no edifício armado com um fuzil, atirou em funcionários da recepção, e depois subiu de elevador para continuar o atentado em outro andar. Entre as vítimas estavam um segurança e um policial que estava de folga.

De acordo com o prefeito de Nova York, Eric Adams, o atirador não conseguiu chegar ao andar onde funciona o escritório da NFL, pois pegou o elevador errado. O histórico de Tamura incluiu a prática de futebol americano na escola.

Assista ao vídeo - Atirador que matou quatro pessoas em Nova York tinha como alvo a sede da NFL

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!