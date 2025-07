Mulher agredida com mais de 60 socos pelo namorado deixa o hospital em Natal (RN)

Uma mulher que foi brutalmente agredida pelo namorado em Natal, no Rio Grande do Norte, terá que fazer uma cirurgia reparadora no rosto. O ataque covarde aconteceu no elevador do prédio onde a vítima mora. A mulher foi golpeada com mais de 60 socos. O porteiro do prédio viu a agressão pelas câmeras e avisou a polícia. Igor Cabral, de 29 anos, é ex-jogador de basquete. Ele foi preso preventivamente e irá responder por tentativa de feminicídio.



