Atlético Mineiro avança na Copa do Brasil com vitória sobre Manaus Equipe mineira venceu por 4 a 1 em partida no Mineirão JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 07/03/2025 - 00h09 (Atualizado em 07/03/2025 - 00h09 )

Atlético-MG avança na Copa do Brasil após golear o Manaus por 4 a 1

O Atlético Mineiro garantiu sua vaga na próxima fase da Copa do Brasil ao vencer o Manaus por 4 a 1. O confronto ocorreu no Mineirão, em Belo Horizonte, onde Alisson marcou o primeiro gol para a equipe mineira.

O argentino Cuello ampliou a vantagem para o Atlético ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Rony fez o terceiro gol do time. O Manaus conseguiu diminuir a diferença com um gol de Renan, mas Deyverson assegurou a vitória marcando o quarto gol do Atlético.

