Avião sai da pista durante pouso em Chapecó sob forte chuva Incidente com mais de 100 pessoas a bordo leva à investigação em Santa Catarina 01/04/2025 - 23h46

Aeronáutica investiga o que fez avião sair da pista e parar no gramado durante pouso em SC

Um avião que partiu de Guarulhos, São Paulo, saiu da pista durante o pouso no aeroporto de Chapecó, Santa Catarina, parando no gramado sob forte chuva. A aeronave transportava 107 passageiros e cinco tripulantes, todos removidos com segurança. O piloto tentou pousar inicialmente às 19h, mas devido ao mau tempo, precisou arremeter antes do incidente na segunda tentativa.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) enviou peritos ao local para analisar os danos e coletar dados sobre o ocorrido. A companhia aérea ofereceu assistência aos passageiros afetados. Em consequência do incidente, o aeroporto permaneceu fechado por mais de 15 horas e 15 voos foram cancelados. Passageiros tiveram que se deslocar até Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, para continuar suas viagens.

Um passageiro comentou sobre a situação: “Só um pouco chato, demora, mas estamos conscientes do que está acontecendo.”

