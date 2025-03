Banco Central eleva Selic para conter inflação Taxa básica de juros atinge maior patamar desde outubro de 2016 JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/03/2025 - 00h05 (Atualizado em 20/03/2025 - 01h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Copom aumenta a Selic para 14,25%, índice mais alto em quase nove anos

O Comitê de Política Econômica do Banco Central aumentou a taxa básica de juros em um ponto percentual, elevando a Selic para 14,25%. Este valor é o mais alto desde outubro de 2016 e visa controlar a inflação que superou o teto da meta estabelecida. A decisão já era esperada pelos analistas de mercado.

Com esta quinta alta consecutiva, o custo do crédito no país aumenta, impactando financiamentos imobiliários e compras a prazo. A política monetária tem como objetivo frear o consumo e desacelerar a economia para controlar a inflação. Em fevereiro, o IPCA acumulou um aumento superior a 5% nos últimos 12 meses.

A Confederação Nacional da Indústria criticou a decisão, afirmando que a elevação não é necessária e pode prejudicar o crescimento econômico. O Banco Central indicou que ajustes menores podem ocorrer nas próximas reuniões se as condições econômicas permitirem.

Assista em vídeo - Copom aumenta a Selic para 14,25%, índice mais alto em quase nove anos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!