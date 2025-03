Bombeiros fazem buscas por homem que desapareceu durante forte chuva em Manaus (AM) JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 05/03/2025 - 18h07 (Atualizado em 06/03/2025 - 18h08 ) twitter

Bombeiros fazem buscas por um homem que desapareceu durante a forte chuva que atingiu Manaus (AM) na última terça-feira (4). Segundo testemunhas, o homem de 36 anos tentava atravessar uma ponte quando foi arrastado pela correnteza. Cerca de 60 pessoas que estavam ilhadas foram resgatadas. De acordo com o Inmet, na terça-feira (4) choveu mais de um terço do previsto para todo o mês de março na cidade.

