Brasil alcança quase 10 milhões de universitários com crescimento de matrículas Educação à distância destaca-se no aumento de estudantes no ensino superior 13/03/2025 - 00h14

Brasil tem quase 10 milhões de universitários; número cresceu 6% em um ano

O Brasil tem quase 10 milhões de estudantes em cursos universitários, conforme revela o Mapa do Ensino Superior. Entre os anos de 2022 e 2023, as matrículas cresceram cerca de 6%, com destaque para instituições particulares, onde o aumento foi superior a 7%.

A educação a distância (EAD) tem desempenhado um papel crucial nesse crescimento, com matrículas aumentando em 13,4%, representando quase metade do total de estudantes. Nos últimos dez anos, houve um aumento expressivo de matrículas em EAD em torno de 326%, enquanto as presenciais diminuíram quase 30%.

A flexibilidade do ensino à distância permite que estudantes acessem ferramentas educacionais em diversos locais e momentos, como no trabalho ou em casa. Além disso, as mensalidades dos cursos EAD nas faculdades particulares tendem a ser mais econômicas devido à menor necessidade de infraestrutura física e deslocamento de professores.

