Brasil convoca diplomata dos EUA por críticas ao STF

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil convocou Gabriel Escobar, encarregado de negócios da embaixada dos Estados Unidos, para esclarecer postagens do Departamento de Estado americano e da embaixada Americana que criticavam ministros do Supremo Tribunal Federal.
Durante a reunião, o embaixador Flávio Goldman destacou que as declarações do governo americano constituem uma interferência nos assuntos internos do Brasil e representam ameaças inaceitáveis às autoridades brasileiras.
