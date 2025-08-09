Logo R7.com
Brasil convoca diplomata dos EUA por críticas ao STF

Ministério das Relações Exteriores busca explicações após postagens

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil convocou Gabriel Escobar, encarregado de negócios da embaixada dos Estados Unidos, para esclarecer postagens do Departamento de Estado americano e da embaixada Americana que criticavam ministros do Supremo Tribunal Federal.

Durante a reunião, o embaixador Flávio Goldman destacou que as declarações do governo americano constituem uma interferência nos assuntos internos do Brasil e representam ameaças inaceitáveis às autoridades brasileiras.

