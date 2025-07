Brasil enfrenta alerta de tempo seco com chegada de frente fria Instabilidades previstas para Sul e Sudeste; interior permanece seco JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/07/2025 - 23h42 (Atualizado em 21/07/2025 - 23h42 ) twitter

Previsão do tempo: boa parte do país tem alerta para tempo muito seco

Grande parte do Brasil está sob alerta de tempo seco, com céu limpo predominando no interior. A circulação de ventos mantém o ar seco, enquanto uma nova frente fria deve trazer instabilidades ao Sul e Sudeste a partir de quarta-feira.

Em Brasília, as temperaturas podem chegar a 28 graus, com baixa umidade do ar. No Amapá, há possibilidade de chuvas fortes novamente. No Centro-Oeste e interior do Nordeste, a umidade relativa pode cair abaixo de 20% à tarde.

No Sul, há risco de geada nas serras gaúcha e catarinense. Entre Aracaju e Recife, ventos úmidos do oceano podem causar instabilidades. As temperaturas variam em diferentes regiões, com máximas de 22 graus em Curitiba e até 35 em Cuiabá.

Assista ao vídeo - Previsão do tempo: boa parte do país tem alerta para tempo muito seco

