O uso de smartphones e redes sociais antes dos 13 anos pode prejudicar a saúde mental das crianças. Foi o que revelou um estudo divulgado nesta segunda-feira (21) e que ouviu mais de dois milhões de jovens no mundo. Crianças de seis anos que possuem celular e acessaram redes sociais apresentaram problemas relacionados à saúde mental. 42% eram meninos e 74%, meninas. De acordo com o estudo, crianças expostas diariamente a esses conteúdos apresentaram dificuldades para dormir e insegurança. Também foram vítimas de bullying e declararam ter mais problemas de relacionamento com os pais. E na escola, apresentaram dificuldade de compreensão, tiveram distúrbios emocionais e até pensamentos suicidas.



