Brasil enfrenta crise fiscal que ameaça investimentos Despesas obrigatórias crescentes pressionam orçamento federal JR na TV 08/08/2025 - 23h32

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Brasil enfrenta uma severa crise fiscal devido ao aumento das despesas obrigatórias.

Especialistas alertam que, até 2027, todas as receitas poderão ser consumidas por gastos fixos.

Apesar da arrecadação de R$ 1,44 trilhão no primeiro semestre, os gastos públicos estão em ascensão.

Projeções indicam queda na arrecadação em relação ao PIB, ressaltando a urgência de uma reforma fiscal.

O Brasil está enfrentando uma grave crise fiscal que ameaça sua estabilidade financeira devido ao aumento das despesas obrigatórias. Especialistas alertam que, se a situação atual persistir, até 2027 todas as receitas serão consumidas por gastos fixos como salários e aposentadorias, deixando o país sem recursos para investimentos ou serviços públicos essenciais.

Apesar de um aumento na arrecadação de impostos, que atingiu R$ 1,44 trilhão no primeiro semestre deste ano, os gastos continuam a crescer rapidamente. As despesas obrigatórias já consomem mais de 90% do orçamento público e estão em ascensão contínua.

Projeções do Instituto Fiscal Independente indicam uma queda na arrecadação federal em relação ao PIB até 2035, enquanto as despesas continuarão a aumentar. Isso sugere a necessidade urgente de uma reforma fiscal para evitar um colapso financeiro iminente.

