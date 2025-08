Brasil enfrenta tarifas de exportação nos EUA; diálogo entre Lula e Trump em pauta Governo brasileiro busca negociação para mitigar impacto das novas tarifas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 23h31 (Atualizado em 04/08/2025 - 23h31 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Tarifas de 50% sobre produtos brasileiros nos EUA entram em vigor.

O governo brasileiro busca diálogo entre Lula e Trump para resolver a situação.

Ministro da Fazenda e vice-presidente se reúnem com setores afetados.

Brasil pode acionar a OMC contra as tarifas, dependendo da decisão de Lula.

Tarifaço: governo continua conversas com setores atingidos e avalia contato entre Lula e Trump

As tarifas de 50% sobre produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos entram em vigor nesta quarta-feira (6). O governo brasileiro está dialogando com os setores afetados e considera uma conversa entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump para tratar do tema.

Durante a posse do novo presidente do PT, Edinho Silva, Lula enfatizou a cautela necessária nas negociações com Trump, destacando a importância de se concentrar apenas em questões comerciais. Trump sinalizou abertura ao diálogo, o que pode facilitar futuras conversas.

Nos bastidores, as negociações continuam enquanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se prepara para uma reunião com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent. O vice-presidente Geraldo Alckmin também se encontrou com representantes do setor de alimentos afetado pelas tarifas, que pediram ações concretas do governo.

O Brasil está considerando acionar a Organização Mundial do Comércio (OMC) contra as tarifas impostas pelos EUA. O Conselho de Ministros da Camex já aprovou essa medida, cabendo agora ao presidente Lula decidir como proceder.

