Benjamin Netanyahu marca para esta terça (5) reunião em que pode anunciar ocupação total de Gaza

O primeiro-ministro de Israel marcou para terça-feira (05) uma reunião em que pode anunciar a ocupação total da Faixa de Gaza. Segundo a imprensa israelense, sob as ordens de Benjamim Netnyahu o exército irá invadir até mesmo as áreas onde provavelmente estão escondidos os reféns.



