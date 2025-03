Brasil registra o maior superávit primário da história em janeiro JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 14/03/2025 - 23h55 (Atualizado em 15/03/2025 - 01h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Brasil registrou o maior superávit primário da história em janeiro. O valor equivale ao que sobrou no caixa do governo, depois de receber todas as receitas e pagar todas as despesas, menos os juros da dívida pública. O levantamento das contas públicas de janeiro, feito pelo Banco Central, apontou um superávit primário de quase R$ 104,1 bilhões. É o maior da história para todos os meses. Tradicionalmente, janeiro tem o melhor resultado do ano porque é um mês de grande arrecadação de impostos.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD