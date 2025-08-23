Logo R7.com
Brasil rejeita pedido da ONU para custear hospedagem na COP30

Governo alega despesas elevadas com a organização do evento em Belém

O Brasil negou um pedido da ONU para financiar parte da hospedagem das delegações participantes da COP30 em Belém. Segundo a Casa Civil, os custos já elevados com a organização do evento impossibilitam a concessão de subsídios adicionais. A conferência está programada para novembro, com 47 países já confirmados.

