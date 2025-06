Brasileiro condenado à prisão perpétua por ataque com espada no Reino Unido Marcos Arduini Monzo poderá solicitar revisão após cumprir 40 anos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 23h33 (Atualizado em 27/06/2025 - 23h33 ) twitter

Justiça do Reino Unido condena à prisão perpétua brasileiro que matou estudante de 14 anos

A Justiça de Londres condenou Marcos Arduini Monzo à prisão perpétua pelo assassinato de Daniel Anjurim, estudante de 14 anos, e por ferir outras cinco pessoas com uma espada. O brasileiro, de 37 anos, poderá pedir liberdade condicional após cumprir 40 anos em regime fechado.

Monzo foi considerado culpado por tentativa de homicídio, lesão corporal intencional e posse de arma ofensiva. Durante o julgamento, a defesa alegou que ele estava em estado de psicose devido ao uso de maconha. O juiz levou em conta essa condição e o histórico de bom comportamento do réu, reduzindo em 10 anos o prazo mínimo para revisão da pena.

O crime ocorreu em abril do ano passado. Entre as vítimas estava Daniel Anjurim, que foi atacado enquanto caminhava para a escola. O pai do estudante expressou alívio pela condenação, apesar da dor pela perda do filho.

Assista ao vídeo - Justiça do Reino Unido condena à prisão perpétua brasileiro que matou estudante de 14 anos

