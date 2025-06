Operação da PF prende dois prefeitos da BA suspeitos de pagar propina e desviar emendas

Na Bahia, dois prefeitos foram afastados do cargo e presos, em flagrante, durante uma operação da Polícia Federal, que investiga o pagamento de propina e desvio de emenda parlamentar. Uma gaveta cheia de dinheiro foi encontrada durante as buscas. A grande quantidade de dinheiro foi descoberta no quarto de um apartamento em Salvador. O imóvel pertence ao ex-prefeito de Paratinga, Marcel José Carneiro, um dos alvos da operação. Os prefeitos de Ibirapitanga, Humberto Raimundo Rodrigues, e de Boquira, Alan Machado, também foram alvos de mandados de busca e apreensão e terminaram detidos por porte ilegal de arma. Além de afastados dos cargos. Os investigados são suspeitos de atuar na liberação de emendas parlamentares entre 2021 e 2024, mediante pagamento de propina.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!