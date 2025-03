Brasileiro João Fonseca entra no top 60 mundial do tênis após terceiro título em 2025 JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 17/03/2025 - 14h07 (Atualizado em 17/03/2025 - 18h01 ) twitter

O brasileiro João Fonseca subiu 20 posições e assumiu o 60º lugar no ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) desta semana após faturar o título do torneio Challenger de Phoenix, nos Estados Unidos. Foi o terceiro título do jovem de 18 anos em 2025.

