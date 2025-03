Bruno Henrique e Germán Cano celebram cem gols pelo Flamengo e Fluminense Atacantes recebem homenagens por marcos históricos em seus clubes JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/03/2025 - 00h22 (Atualizado em 20/03/2025 - 00h22 ) twitter

Bruno Henrique e Cano atingem a marca de cem gols por Flamengo e Fluminense e são homenageados

Os atacantes Bruno Henrique, do Flamengo, e Germán Cano, do Fluminense, foram homenageados após atingirem a marca de cem gols por seus respectivos clubes. Bruno Henrique alcançou este feito em 288 partidas e também acumula 15 títulos com o Flamengo. Ele recebeu uma homenagem no Ninho do Urubu, mesmo sem participar do último jogo devido a uma lesão.

O Flamengo concentra suas atenções no Campeonato Brasileiro, com um confronto marcado contra o Internacional no Maracanã. Bruno Henrique expressou seu desejo de continuar construindo sua história no clube.

Paralelamente, Germán Cano também foi celebrado por atingir 101 gols pelo Fluminense, marca alcançada em jogo contra o Caxias pela Copa do Brasil. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, entregou ao atacante uma placa e um quadro em sua homenagem. Cano tem se destacado como o jogador com mais gols no futebol brasileiro desde o ano passado.

