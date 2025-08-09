Cadastro Nacional já conta com milhões de celulares bloqueados

Mais de 16 milhões de celulares furtados ou roubados estão no Cadastro Nacional de Aparelhos com Restrição.
O aplicativo CelularSeguro permite o bloqueio rápido de aparelhos roubados e consulta de restrições antes da compra.
Para verificar se um celular possui restrições, é necessário o número do IMEI, que pode ser obtido pelo aparelho.
Celulares bloqueados emitem alertas ao inserir um novo chip, e a compra de aparelhos com origem duvidosa pode resultar em estelionato.
Mais de 16 milhões de celulares furtados ou roubados estão no Cadastro Nacional de Aparelhos com Restrição. O aplicativo Celular Seguro, lançado pelo governo federal, permite bloquear rapidamente um aparelho roubado ou furtado e consultar restrições antes da compra.
O cadastro centraliza dados de bloqueios feitos pelo aplicativo, solicitações às operadoras e registros em boletins de ocorrência. Para verificar se um celular foi bloqueado, é necessário o número do IMEI. No aplicativo, seleciona-se a opção de celulares com restrição, insere-se o IMEI e clica-se em consultar.
Celulares bloqueados emitem um alerta ao se inserir um novo chip. Quem adquire um aparelho de origem duvidosa pode responder por estelionato, mesmo sem intenção criminosa. Recentemente, uma usuária conferiu a situação de um celular antes da compra, garantindo que não havia restrições.
Veja também
Mesa da Câmara prepara lista com 60 deputados que podem ser punidos pelo Conselho de Ética; Lula defende impeachment de parlamentares que ocuparam o Congresso
JR na TV playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!