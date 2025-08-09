Cadastro Nacional já conta com milhões de celulares bloqueados Aplicativo Celular Seguro auxilia na verificação e bloqueio de aparelhos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 23h28 (Atualizado em 08/08/2025 - 23h28 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Mais de 16 milhões de celulares furtados ou roubados estão no Cadastro Nacional de Aparelhos com Restrição.

O aplicativo CelularSeguro permite o bloqueio rápido de aparelhos roubados e consulta de restrições antes da compra.

Para verificar se um celular possui restrições, é necessário o número do IMEI, que pode ser obtido pelo aparelho.

Celulares bloqueados emitem alertas ao inserir um novo chip, e a compra de aparelhos com origem duvidosa pode resultar em estelionato.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Mais de 16 milhões de celulares furtados ou roubados estão no Cadastro Nacional de Aparelhos com Restrição. O aplicativo Celular Seguro, lançado pelo governo federal, permite bloquear rapidamente um aparelho roubado ou furtado e consultar restrições antes da compra.

O cadastro centraliza dados de bloqueios feitos pelo aplicativo, solicitações às operadoras e registros em boletins de ocorrência. Para verificar se um celular foi bloqueado, é necessário o número do IMEI. No aplicativo, seleciona-se a opção de celulares com restrição, insere-se o IMEI e clica-se em consultar.

Celulares bloqueados emitem um alerta ao se inserir um novo chip. Quem adquire um aparelho de origem duvidosa pode responder por estelionato, mesmo sem intenção criminosa. Recentemente, uma usuária conferiu a situação de um celular antes da compra, garantindo que não havia restrições.

