Café tem nova queda de preço pelo segundo mês seguido Redução de 3,48% alivia consumidores apesar de altas acumuladas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 22h34 (Atualizado em 11/08/2025 - 22h34 )

O preço do café no Brasil caiu 3,48% no último mês, segundo o Índice de Preços ao Consumidor. Esta é a segunda queda consecutiva, embora o produto ainda acumule uma alta de mais de 76% nos últimos doze meses. A redução nos preços é atribuída ao aumento da oferta no mercado interno. Apesar dessa queda recente, os consumidores ainda sentem os efeitos das altas anteriores.

Economistas afirmam que as tarifas de importação dos Estados Unidos também impactam o mercado, mas seus efeitos ainda não foram plenamente refletidos nos preços atuais. Um gerente de supermercado comentou que algumas marcas já tiveram seus preços reduzidos e espera novas quedas nas próximas compras.

