Calor persiste em São Paulo e centro-sul do Brasil Temperaturas elevadas seguem sem previsão de queda significativa nos próximos dias JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 05/03/2025 - 23h20 (Atualizado em 05/03/2025 - 23h20 )

Veja como fica o tempo nesta quinta (6)

Há um mês, as temperaturas em São Paulo não baixam de 30ºC, devido a uma grande massa de ar quente que afeta o centro-sul do Brasil. Na capital paulista, os dias seguem ensolarados, com poucas nuvens e termômetros variando entre 32ºC e 34ºC. A possibilidade de chuva é baixa, mas pode ocorrer de forma breve e isolada.

As regiões Norte e Nordeste têm previsão de temporais, enquanto no Centro-Oeste, Sudeste e Sul, o calor continua intenso com temperaturas elevadas durante a tarde. Em Porto Alegre, os termômetros podem chegar a 36ºC; no Rio de Janeiro , a 34ºC; em Goiânia, a 31ºC; em Terezina, a 30ºC; e em Manaus, a 29ºC.

Em São Luís, Maranhão, a semana termina com chuvas e temporais até sábado. As temperaturas máximas ficam entre 26ºC e 29ºC mesmo com a sensação de abafamento. Acompanhe atualizações climáticas nos canais da RECORD .

Assista em vídeo - Veja como fica o tempo nesta quinta (6)

