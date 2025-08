Calor se aproxima do interior do Brasil em agosto Região Sul ainda sentirá frio, mas temperaturas sobem no Centro-Oeste JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 23h45 (Atualizado em 31/07/2025 - 23h45 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA O mês de agosto traz aumento das temperaturas no interior do Brasil.

O Sul e partes do Sudeste ainda sentirão frio, mas de forma menos intensa.

Chuvas estarão acima da média entre o Sul e São Paulo, enquanto o extremo Norte terá menos precipitações.

Cuiabá registrará máximas de 38°C, enquanto outras capitais variam entre 21°C e 33°C.

Previsão do tempo: interior do país pode ter temperaturas mais elevadas em agosto

O mês de agosto traz um aumento nas temperaturas no interior do Brasil, à medida que o ar polar perde força. No entanto, o Sul e partes do Sudeste continuarão a sentir o frio, embora menos intenso. As chuvas devem ficar acima da média entre o Sul e São Paulo, enquanto o extremo Norte enfrentará menos precipitações.

Porto Alegre e São Paulo começam agosto com nevoeiro matinal, seguido de sol, elevando as temperaturas para 22°C e 24°C. Cuiabá terá sol forte e clima seco com máximas de 38°C.

Previsões indicam aumento de chuvas entre os litorais do Rio Grande do Norte e Bahia, com pancadas isoladas no oeste do Rio Grande do Sul. Em outras capitais, como Florianópolis, Vitória, Fortaleza, Palmas e Manaus, as temperaturas variam entre 21°C e 33°C.

