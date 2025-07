Minuto JR: rompimento de adutora obriga seis famílias a saírem de casa em Florianópolis (SC)

Seis famílias precisaram sair de casa durante a madrugada, depois que uma adutora se rompeu em Florianópolis. As casas foram invadidas pela lama e a rua foi interditada. Um incêndio atingiu dois morros em Caraguatatuba, no litoral paulista. O vento fez com que as chamas se alastrassem pelo local. O desmatamento na Amazônia caiu 18% em junho, em relação a junho do ano passado. Ainda assim, a devastação aumentou 11% de agosto de 2024 até julho deste ano.



