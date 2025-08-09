Câmara avalia sanções a deputados por ocupação do plenário Parlamentares enfrentam possível suspensão após protesto JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 23h34 (Atualizado em 08/08/2025 - 23h34 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Hugo Motta, presidente da Câmara, enviou representações contra deputados por ocupação do plenário.

Protesto durou 36 horas contra a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro.

Possíveis sanções incluem retirada de comissões e até suspensão do mandato por seis meses.

Os deputados encerraram a ocupação após acordos para discutir foro privilegiado, apesar de negação de acordo por Lindbergh Farias.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, encaminhou à Corregedoria representações contra deputados que ocuparam o plenário por 36 horas em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre os parlamentares envolvidos estão Marcos Pollon (PL-MS), Nikolas Ferreira (PL-MG) e Júlia Zanatta (PL-SC). As possíveis sanções variam desde a retirada de comissões até a suspensão do mandato por seis meses.

A decisão foi tomada após uma reunião da cúpula da Câmara, que enviou cerca de 60 nomes à Corregedoria. A maioria dos envolvidos pode enfrentar sanções administrativas, enquanto casos mais graves podem resultar em suspensão de mandato. O plenário terá a palavra final em caso de recurso.

Os deputados encerraram a ocupação após acordos com líderes partidários para discutir o fim do foro privilegiado e anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. No entanto, Lindbergh Farias (PT-RJ) negou qualquer acordo durante as reuniões.

Entre as denúncias investigadas está a acusação contra Camila Jara (PT-MS) por supostamente empurrar Nikolas Ferreira durante um debate, alegação que ela nega. No Senado, Davi Alcolumbre afirmou que não pretende punir os parlamentares envolvidos no incidente.

