Câmara avalia sanções a deputados por ocupação do plenário

Hugo Motta, presidente da Câmara, enviou representações contra deputados por ocupação do plenário.
Protesto durou 36 horas contra a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro.
Possíveis sanções incluem retirada de comissões e até suspensão do mandato por seis meses.
Os deputados encerraram a ocupação após acordos para discutir foro privilegiado, apesar de negação de acordo por Lindbergh Farias.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, encaminhou à Corregedoria representações contra deputados que ocuparam o plenário por 36 horas em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre os parlamentares envolvidos estão Marcos Pollon (PL-MS), Nikolas Ferreira (PL-MG) e Júlia Zanatta (PL-SC). As possíveis sanções variam desde a retirada de comissões até a suspensão do mandato por seis meses.
A decisão foi tomada após uma reunião da cúpula da Câmara, que enviou cerca de 60 nomes à Corregedoria. A maioria dos envolvidos pode enfrentar sanções administrativas, enquanto casos mais graves podem resultar em suspensão de mandato. O plenário terá a palavra final em caso de recurso.
Os deputados encerraram a ocupação após acordos com líderes partidários para discutir o fim do foro privilegiado e anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. No entanto, Lindbergh Farias (PT-RJ) negou qualquer acordo durante as reuniões.
Entre as denúncias investigadas está a acusação contra Camila Jara (PT-MS) por supostamente empurrar Nikolas Ferreira durante um debate, alegação que ela nega. No Senado, Davi Alcolumbre afirmou que não pretende punir os parlamentares envolvidos no incidente.
Veja também
Mesa da Câmara prepara lista com 60 deputados que podem ser punidos pelo Conselho de Ética; Lula defende impeachment de parlamentares que ocuparam o Congresso
JR na TV playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!