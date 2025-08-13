Câmara cria comissão para proteger crianças na internet Comissão geral e grupo de trabalho discutirão segurança digital JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 00h23 (Atualizado em 13/08/2025 - 00h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Comissão na Câmara foi criada para proteger crianças na internet.

A comissão iniciará no dia 20 e reunirá parlamentares e especialistas.

Grupo de trabalho focará na elaboração de um marco legal e um texto unificado.

Senadora Damares Alves protocolou pedido para criar CPI sobre adultização infantil online.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O presidente da Câmara, Hugo Motta, anunciou a formação de uma comissão geral e um grupo de trabalho voltados à proteção de crianças e adolescentes na internet. A comissão será aberta no dia 20 de agosto e reunirá parlamentares e especialistas para consolidar projetos em andamento e criar um marco legal sobre o tema.

O grupo de trabalho, previsto para iniciar nesta semana, aprofundará o debate e apoiará a elaboração de um texto unificado. Nas redes sociais, Motta enfatizou que proteger a infância é um dever que transcende divisões políticas.

Simultaneamente, a senadora Damares Alves protocolou um pedido no Senado para criar uma CPI destinada a investigar a adultização infantil online. O requerimento já possui 70 assinaturas e aguarda aprovação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

Qual é o objetivo da nova comissão criada pela Câmara?

A nova comissão tem como objetivo a proteção de crianças e adolescentes na internet, reunindo parlamentares e especialistas para consolidar projetos em andamento e criar um marco legal sobre o tema.

‌



Quando será inaugurada a comissão geral e qual será sua composição?

A comissão geral será inaugurada no dia 20 e contará com a participação de parlamentares e especialistas.

Quem protocolou um pedido para investigar a adultização infantil online e qual o status desse pedido?

A senadora Damares Alves protocolou um pedido no Senado para criar uma CPI destinada a investigar a adultização infantil online, que já possui 70 assinaturas e aguarda aprovação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

‌



Qual a posição do presidente da Câmara, Hugo Motta, sobre a proteção da infância?

Hugo Motta enfatizou nas redes sociais que proteger a infância é um dever que transcende divisões políticas.

Veja também

‌



Presidente Lula volta a reunir ministros para discutir tarifaço americano

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Assista à íntegra do Jornal da Record | 12/08/2025 Quatro pessoas são presas em operação contra roubo de veículos na zona norte do Rio Perfis do influenciador Hytalo Santos são bloqueados por determinação da Justiça da Paraíba 'TV boxes': Anatel afirma que criminosos estão roubando dados de usuários por aparelhos clandestinos Exclusivo: Empresário acusa advogada e escrivão da Polícia Civil de São Paulo por extorsão Estado de saúde da sargento da Marinha baleada no RJ é gravíssimo Dono da Ultrafarma e diretor da Fast Shop são presos em operação contra esquema de corrupção Calor extremo: shoppings em Dubai estão abrindo mais cedo para a prática de atividades físicas Três pessoas são presas em operação que investiga golpes financeiros contra médicos gaúchos Vagas em telemarketing têm sido porta de entrada para o mercado de trabalho de jovens até 24 anos Navio alemão resgata 73 imigrantes em duas operações no Mar Mediterrâneo nesta terça (12) Mudanças no processo para tirar visto americano entram em vigor no começo de setembro Confrontos das quartas de final e chaveamento da Copa do Brasil são definidos nesta terça (12) Exército de Israel flagra terroristas do Hamas disfarçados de voluntários na Faixa de Gaza Haddad confirma anúncio do pacote de ajuda aos setores afetados pelo tarifaço para quarta (13) Governo americano publica relatório em que relata piora dos direitos humanos no Brasil e cita Moraes Senado aprova projeto que pode reduzir as filas do INSS Setores que foram taxados em 50% pelo governo dos EUA fazem planos para tentar diminuir as perdas Estabilidade dos preços nos EUA fazem o dólar atingir o menor valor desde junho de 2024 Corpo de gari morto a tiros em briga de trânsito é enterrado em BH; suspeito do crime está preso

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!