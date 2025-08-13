Logo R7.com
Câmara cria comissão para proteger crianças na internet

Comissão geral e grupo de trabalho discutirão segurança digital

  • Comissão na Câmara foi criada para proteger crianças na internet.
  • A comissão iniciará no dia 20 e reunirá parlamentares e especialistas.
  • Grupo de trabalho focará na elaboração de um marco legal e um texto unificado.
  • Senadora Damares Alves protocolou pedido para criar CPI sobre adultização infantil online.

 

O presidente da Câmara, Hugo Motta, anunciou a formação de uma comissão geral e um grupo de trabalho voltados à proteção de crianças e adolescentes na internet. A comissão será aberta no dia 20 de agosto e reunirá parlamentares e especialistas para consolidar projetos em andamento e criar um marco legal sobre o tema.

O grupo de trabalho, previsto para iniciar nesta semana, aprofundará o debate e apoiará a elaboração de um texto unificado. Nas redes sociais, Motta enfatizou que proteger a infância é um dever que transcende divisões políticas.

Simultaneamente, a senadora Damares Alves protocolou um pedido no Senado para criar uma CPI destinada a investigar a adultização infantil online. O requerimento já possui 70 assinaturas e aguarda aprovação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

Qual é o objetivo da nova comissão criada pela Câmara?

A nova comissão tem como objetivo a proteção de crianças e adolescentes na internet, reunindo parlamentares e especialistas para consolidar projetos em andamento e criar um marco legal sobre o tema.


Quando será inaugurada a comissão geral e qual será sua composição?

A comissão geral será inaugurada no dia 20 e contará com a participação de parlamentares e especialistas.

Quem protocolou um pedido para investigar a adultização infantil online e qual o status desse pedido?

A senadora Damares Alves protocolou um pedido no Senado para criar uma CPI destinada a investigar a adultização infantil online, que já possui 70 assinaturas e aguarda aprovação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre.


Qual a posição do presidente da Câmara, Hugo Motta, sobre a proteção da infância?

Hugo Motta enfatizou nas redes sociais que proteger a infância é um dever que transcende divisões políticas.

Presidente Lula volta a reunir ministros para discutir tarifaço americano

