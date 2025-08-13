Câmara cria comissão para proteger crianças na internet
Comissão geral e grupo de trabalho discutirão segurança digital
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
O presidente da Câmara, Hugo Motta, anunciou a formação de uma comissão geral e um grupo de trabalho voltados à proteção de crianças e adolescentes na internet. A comissão será aberta no dia 20 de agosto e reunirá parlamentares e especialistas para consolidar projetos em andamento e criar um marco legal sobre o tema.
O grupo de trabalho, previsto para iniciar nesta semana, aprofundará o debate e apoiará a elaboração de um texto unificado. Nas redes sociais, Motta enfatizou que proteger a infância é um dever que transcende divisões políticas.
Simultaneamente, a senadora Damares Alves protocolou um pedido no Senado para criar uma CPI destinada a investigar a adultização infantil online. O requerimento já possui 70 assinaturas e aguarda aprovação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
Qual é o objetivo da nova comissão criada pela Câmara?
A nova comissão tem como objetivo a proteção de crianças e adolescentes na internet, reunindo parlamentares e especialistas para consolidar projetos em andamento e criar um marco legal sobre o tema.
Quando será inaugurada a comissão geral e qual será sua composição?
A comissão geral será inaugurada no dia 20 e contará com a participação de parlamentares e especialistas.
Quem protocolou um pedido para investigar a adultização infantil online e qual o status desse pedido?
A senadora Damares Alves protocolou um pedido no Senado para criar uma CPI destinada a investigar a adultização infantil online, que já possui 70 assinaturas e aguarda aprovação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
Qual a posição do presidente da Câmara, Hugo Motta, sobre a proteção da infância?
Hugo Motta enfatizou nas redes sociais que proteger a infância é um dever que transcende divisões políticas.
Veja também
Presidente Lula volta a reunir ministros para discutir tarifaço americano
JR na TV playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!