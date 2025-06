Câmara vota urgência para projeto que derruba aumento do IOF São necessários 257 votos para aprovação; oposição estima ter cerca de 300 JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 00h19 (Atualizado em 17/06/2025 - 00h19 ) twitter

Câmara vota nesta segunda (16) urgência para projeto que derruba aumento do IOF

A Câmara dos Deputados vota hoje um requerimento para acelerar a tramitação do projeto que visa derrubar o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Para aprovação da urgência, são necessários 257 votos, com a oposição projetando ter cerca de 300 votos favoráveis.

Antes da votação, Gleisi Hoffmann, ministra da Secretaria de Relações Institucionais, e Rui Costa, ministro da Casa Civil, encontraram-se com Hugo Motta, presidente da Câmara. Apesar das tentativas de adiamento, a votação foi mantida.

Hugo Motta ressaltou a resistência entre os deputados quanto ao aumento de impostos. A oposição espera que após a urgência seja discutido também o mérito do projeto. A decisão final sobre o imposto pode ocorrer na próxima semana. As maiores bancadas apoiam a urgência na votação.

