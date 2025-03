Câmeras de reconhecimento facial ajudam a polícia a prender oito foragidos em Salvador (BA) JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 28/02/2025 - 22h12 (Atualizado em 01/03/2025 - 12h18 ) twitter

Câmeras de reconhecimento facial ajudaram a polícia a prender oito foragidos da justiça no primeiro dia do carnaval em Salvador. De acordo com a polícia militar, a tecnologia também contribuiu para uma redução de 40% nos roubos em comparação ao ano anterior. Foram instalados 47 portais para localizar foragidos. Apesar das filas, turistas elogiaram a medida, como uma visitante de Minas Gerais que afirmou: "Isso dá mais segurança para quem vem brincar, possibilita a polícia rastrear quem está foragido". Desde 2018, quando a Bahia foi o primeiro estado a utilizar esse sistema no Brasil, cerca de 2.500 criminosos foram capturados. Outros estados, como São Paulo, também já adotaram a tecnologia.

