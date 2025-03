Caminhão-tanque com óleo diesel explode na rodovia Presidente Dutra JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 03/03/2025 - 21h25 (Atualizado em 04/03/2025 - 18h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um caminhão-tanque que transportava óleo diesel explodiu na rodovia Presidente Dutra, uma das mais movimentadas do país. A estrada chegou a ficar interditada nos dois sentidos por quase três horas. Segundo testemunhas, o motorista do caminhão perdeu o controle da direção quando saía da cidade do Rio de Janeiro. A parte da frente do veículo passou por cima de uma mureta de concreto, cruzou as pistas e só parou em um canteiro. O motorista conseguiu sair da cabine e teve ferimentos leves. A explosão foi tão grande que viaturas de 6 quartéis diferentes foram acionadas para combater o fogo. As causas do acidente serão investigadas, mas uma das hipóteses é de um curto-circuito no veículo.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD