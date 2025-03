Campeonato Brasileiro estreia com Vasco e Santos na RECORD Transmissão exclusiva neste domingo às 18h marca início do Brasileirão JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/03/2025 - 22h00 (Atualizado em 27/03/2025 - 22h00 ) twitter

Veja o que esperar do Brasileirão, que começa neste fim de semana com transmissão da RECORD

O Campeonato Brasileiro começa neste domingo com a RECORD transmitindo exclusivamente na TV aberta o jogo entre Vasco e Santos às 18h. A competição se estenderá até dezembro para definir o melhor time do Brasil. Envolvendo 20 equipes de diferentes estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, o torneio também conta com representantes do Nordeste.

Clubes como Palmeiras buscam ampliar seus títulos enquanto Flamengo entra como favorito. Botafogo defende seu título de campeão. A RECORD resgata sua tradição esportiva com transmissões que começaram em 1953. Serão exibidas ao vivo 38 partidas até dezembro, com prévias detalhadas antes de cada jogo.

Além da televisão, a cobertura completa estará disponível no R7 e no Play Plus. O canal reafirma seu compromisso com o futebol nacional proporcionando acesso amplo aos jogos e conteúdos relacionados.

