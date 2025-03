Campeonato Brasileiro terá comitê com estrangeiros para evitar erros de arbitragem CBF e clubes da Série A discutem novas regras e medidas para a competição JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 00h42 (Atualizado em 13/03/2025 - 00h42 ) twitter

Brasileirão terá comitê com estrangeiros para avaliar trabalho dos árbitros

A Confederação Brasileira de Futebol se reuniu com representantes dos 20 clubes da Série A para discutir o regulamento do Campeonato Brasileiro, que será transmitido pela RECORD. Entre as decisões, foi anunciada a criação de um comitê com especialistas estrangeiros para revisar o trabalho dos árbitros, buscando reduzir erros nas partidas.

O encontro ocorreu na sede da CBF no Rio de Janeiro, abordando também a possível implementação do fair play financeiro, que exigirá que os clubes quitem dívidas com outras equipes. O sistema de bolas múltiplas, já usado no Campeonato Paulista, será adotado para acelerar o reinício dos jogos.

Além disso, a reunião discutiu o uso de gramados sintéticos sem impor restrições, apesar das críticas de alguns jogadores mais experientes. As medidas de combate ao racismo foram unanimemente apoiadas pelos clubes presentes.

