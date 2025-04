Canetas emagrecedoras são apreendidas em aeroportos de Salvador e Belo Horizonte Francês foi detido com carga de medicamentos não refrigerados JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/04/2025 - 23h39 (Atualizado em 24/04/2025 - 23h39 ) twitter

Francês é preso ao tentar entrar no Brasil com R$ 300 mil em canetas emagrecedoras

Nos aeroportos internacionais de Salvador e Belo Horizonte, a Receita Federal apreendeu novas cargas de canetas emagrecedoras. Em Salvador, um francês foi detido com 60 unidades do medicamento em sua mochila. Apesar da aprovação pela Anvisa, as canetas ainda não estão disponíveis no Brasil e estavam sem a refrigeração necessária para seu uso adequado.

Desde fevereiro do ano passado, foram confiscadas 11 mil canetas emagrecedoras em aeroportos brasileiros. Originalmente indicadas para tratar diabetes, essas canetas têm sido usadas para emagrecimento e vendidas ilegalmente por até R$ 10 mil cada.

Além disso, dois brasileiros foram presos no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte com 48 canetas escondidas em caixas de bebidas. A Receita Federal mantém vigilância constante nos aeroportos para combater o contrabando de medicamentos.

