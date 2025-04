'A Reconstrução' mostra como está o cavalo Caramelo, símbolo da devastação das chuvas no RS

A chuva de maio do ano passado deixou o Rio Grande do Sul debaixo d’água e gerou imagens que vão ficar para a história. Na série 'A Reconstrução', que estreou nesta quinta-feira (24) no PlayPlus, nossas equipes mostram como está o cavalo Caramelo, símbolo da resistência gaúcha, e voltam a lugares que ficaram submersos, como o aeroporto, os estádios e o mercado público.



