Canil clandestino é fechado em Embu das Artes por maus-tratos
Operação resgata cerca de 200 cães em condições insalubres
Uma operação da prefeitura de Embu das Artes resultou no fechamento de um canil clandestino onde aproximadamente 200 cães estavam em condições precárias. A ação ocorreu em um terreno de quase 3 mil metros quadrados na Grande São Paulo, onde os animais eram mantidos em um ambiente insalubre.
No local, que já foi uma mansão, os cães das raças Border Collie e Pastor de Shetland eram cuidados por apenas uma pessoa. A situação dos animais era crítica, com muitos deles confinados em pequenos espaços e rodeados por sujeira acumulada. Durante a operação, foram encontradas 15 carcaças de cães em sacos plásticos, levantando suspeitas sobre o número real de óbitos no local.
A responsável pelo canil, Janaína Leibovic, foi detida em flagrante por maus tratos a animais, um crime ambiental que pode resultar em penas de até cinco anos de prisão. Os cães resgatados foram encaminhados para uma organização de proteção animal enquanto o caso segue em investigação pelas autoridades competentes.
