Caso Gritzbach: polícia conclui inquérito e indicia 6 pessoas pela execução do empresário em SP

Depois de quatro meses de investigações, a polícia concluiu o inquérito e indiciou 6 pessoas pela execução de Vinicius Gritzbach, em novembro do ano passado. Foi produzido um relatório de quase 500 páginas com detalhes da investigação. Dos 6 indiciados, 3 são policiais militares. Segundo a investigação, o mandante do crime é Emilio Carlos Gongorra Castilho, o Cigarreira. Ele teria contado com a ajuda de Diego dos Santos Amaral, o Didi.

