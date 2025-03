Central de Atendimento à Mulher recebeu mais de 690 mil denúncias de abusos em 2024 JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 05/03/2025 - 21h53 (Atualizado em 07/03/2025 - 01h09 ) twitter

O telefone 180, a Central de Atendimento à Mulher, recebeu mais de 690 mil denúncias de abuso físico e psicológico, em 2024. Nesta quarta-feira (5), Elaine Domenes, de 53 anos, com medida protetiva, foi morta a tiros pelo ex-marido na frente de casa, na região central de São Paulo. A Casa da Mulher Brasileira acolhe as vítimas e a unidade de São Paulo registrou quase 4.500 atendimentos em janeiro. O telefone 180 recebe denúncias de violência contra a mulher em todo o país e registrou mais de 2 mil atendimentos por dia no ano passado. Ao todo, foram mais de 690 mil ligações, um aumento de mais de 20% em relação ao ano anterior. O crescimento de pedidos de ajuda por meio de aplicativo de mensagem também é expressivo: 60%.

