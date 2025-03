China declara prontidão para confronto comercial com os EUA Governo chinês planeja expandir defesa e aposta no crescimento econômico interno JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 05/03/2025 - 23h44 (Atualizado em 05/03/2025 - 23h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

China adota tom de ameaça aos EUA em meio a possível briga tarifária

O governo da China afirmou estar preparado para enfrentar uma disputa comercial com os Estados Unidos, enquanto anunciou um aumento superior a 7% no orçamento destinado à defesa. O objetivo do país é a expansão e modernização de suas forças armadas.

A China já lidava com tensões diplomáticas envolvendo Hong Kong e Taiwan, e agora se vê em um conflito comercial com a administração de Donald Trump. Apesar disso, o governo chinês planeja um crescimento econômico de 5% para este ano, focando no fortalecimento do consumo interno.

Para mitigar os efeitos das tarifas impostas pelos Estados Unidos, foram prometidos incentivos fiscais para estimular as compras internas e minimizar os impactos econômicos.

Assista em vídeo - China adota tom de ameaça aos EUA em meio a possível briga tarifária

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!