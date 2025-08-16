Chuvas intensas atingem cidades do Rio Grande do Norte e Paraíba Incidentes em Natal e João Pessoa destacam impacto das precipitações JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/08/2025 - 00h15 (Atualizado em 16/08/2025 - 00h15 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Chuvas intensas afetam 125 cidades no Rio Grande do Norte e Paraíba.

Motorista em Natal teve carro preso em buraco e precisou entrar na água para resgatar o veículo.

Cidadão em João Pessoa usou caiaque para se locomover em ruas alagadas.

Outras notícias incluem destruição de maconha no Pará e prisão por fraude de exames em Cuiabá.

Em meio a fortes chuvas, 125 cidades do Rio Grande do Norte e da Paraíba receberam alerta. Na capital potiguar, Natal, um motorista enfrentou dificuldades ao encontrar seu carro preso em um buraco, sendo necessário entrar na água para retirar o veículo. Em João Pessoa, na Paraíba, um cidadão utilizou um caiaque para se locomover pelas ruas alagadas.

No Pará, as autoridades destruíram 120 mil pés de maconha em uma operação policial. Com o apoio de helicópteros, agentes conseguiram alcançar a plantação remota cercada por floresta e agora investigam quem são os responsáveis pelas terras.

Em Cuiabá, a prisão de um biomédico levantou suspeitas sobre fraude em exames clínicos. A investigação aponta que sua rede de laboratórios descartava amostras dos pacientes e fraudava os resultados.

No estado de São Paulo, oito indivíduos foram detidos por suspeita de participarem de um esquema que simulava oferecer serviços jurídicos. Eles acessavam processos judiciais e exigiam dos clientes pagamentos por taxas inexistentes. Uma idosa do Distrito Federal perdeu R$500 mil neste golpe.

Quais cidades do Rio Grande do Norte e da Paraíba foram afetadas pelas chuvas intensas?

125 cidades do Rio Grande do Norte e da Paraíba receberam alerta devido às fortes chuvas, com destaque para as capitais Natal e João Pessoa.

Como a população tem se deslocado em João Pessoa durante as chuvas?

Em João Pessoa, um cidadão utilizou um caiaque para se locomover pelas ruas alagadas.

O que ocorreu em Natal, Rio Grande do Norte, devido às chuvas?

Em Natal, um motorista teve dificuldades para retirar seu carro que ficou preso em um buraco, sendo necessário entrar na água para fazer isso.

O que as autoridades do Pará fizeram em uma operação policial recentemente?

As autoridades do Pará destruíram 120 mil pés de maconha em uma operação policial, com apoio de helicópteros para alcançar a plantação remota.

PLs visam regulação de conteúdo e aspectos econômicos das plataformas digitais

