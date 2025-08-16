Chuvas intensas atingem cidades do Rio Grande do Norte e Paraíba
Incidentes em Natal e João Pessoa destacam impacto das precipitações
Em meio a fortes chuvas, 125 cidades do Rio Grande do Norte e da Paraíba receberam alerta. Na capital potiguar, Natal, um motorista enfrentou dificuldades ao encontrar seu carro preso em um buraco, sendo necessário entrar na água para retirar o veículo. Em João Pessoa, na Paraíba, um cidadão utilizou um caiaque para se locomover pelas ruas alagadas.
No Pará, as autoridades destruíram 120 mil pés de maconha em uma operação policial. Com o apoio de helicópteros, agentes conseguiram alcançar a plantação remota cercada por floresta e agora investigam quem são os responsáveis pelas terras.
Em Cuiabá, a prisão de um biomédico levantou suspeitas sobre fraude em exames clínicos. A investigação aponta que sua rede de laboratórios descartava amostras dos pacientes e fraudava os resultados.
No estado de São Paulo, oito indivíduos foram detidos por suspeita de participarem de um esquema que simulava oferecer serviços jurídicos. Eles acessavam processos judiciais e exigiam dos clientes pagamentos por taxas inexistentes. Uma idosa do Distrito Federal perdeu R$500 mil neste golpe.
