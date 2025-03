Comando das comissões permanentes na Câmara é definido PL lidera cinco comissões; PT e União Brasil ficam com três cada JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/03/2025 - 00h10 (Atualizado em 20/03/2025 - 00h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Câmara define o comando das comissões permanentes; PL chefiará o maior número

Na Câmara dos Deputados, a definição do comando das comissões permanentes resultou no PL liderando cinco delas, enquanto PT e União Brasil ficaram com três cada. Filipe Barros, do PL do Paraná, assumiu a presidência da comissão de relações exteriores, um cargo que foi alvo de disputa entre PT e PL. Inicialmente, Eduardo Bolsonaro ocuparia essa posição, mas optou por se licenciar e mudar-se para os Estados Unidos.

O PL também garantiu a liderança da comissão de Saúde, que no último ano destinou mais de R$ 4,5 bilhões em emendas parlamentares para estados e municípios. Já a comissão de Constituição e Justiça, considerada a mais relevante, será presidida por Paulo Azi, do União Brasil, um aliado do Palácio do Planalto.

O PT nomeou os presidentes das comissões de Direitos Humanos, Cultura e Finanças e Tributação, sendo esta última liderada por Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Entre os projetos que devem ser discutidos está a reforma do Imposto de Renda, proposta pelo presidente Lula e enviada ao Congresso Nacional.

Assista em vídeo - Câmara define o comando das comissões permanentes; PL chefiará o maior número

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!