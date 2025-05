Conferência Nacional do Meio Ambiente seleciona propostas para enfrentar mudanças climáticas Evento em Brasília destaca agricultura sustentável e áreas verdes urbanas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/05/2025 - 00h15 (Atualizado em 10/05/2025 - 00h15 ) twitter

5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente seleciona 100 propostas de combate às mudanças climáticas

A 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente selecionou 100 propostas para combater as mudanças climáticas. Realizado em Brasília após um hiato de mais de uma década, o evento contou com a presença da ministra Marina Silva em seu encerramento.

O encontro envolveu a realização de 645 conferências municipais, estaduais e distrital. As propostas foram desenvolvidas por representantes da sociedade civil, setor privado e governo federal. Entre as principais ideias estão incentivos à agricultura sustentável e ampliação de áreas verdes nas cidades.

