Técnicos concluem a retirada do óleo da embarcação que tombou no rio Caeté (PA)

No Pará, técnicos concluíram a retirada do óleo da embarcação que tombou no Rio Caeté, no início da semana. Parte do combustível vazou e contaminou a água e a vegetação. A mancha já passa de 11 quilômetros de extensão. Os pescadores, que dependem do rio para garantir o sustento das famílias, temem que o vazamento tenha contaminado os peixes. Uma barreira de contenção foi instalada e a Secretaria de Meio Ambiente do Pará autuou o proprietário da embarcação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!