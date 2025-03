Confira a previsão do tempo para terça (4) JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 03/03/2025 - 21h36 (Atualizado em 04/03/2025 - 01h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Esta semana, o calor continua principalmente no Centro-Sul. Entre o Norte e o Nordeste há alerta para temporais. A onda de calor anunciada na última semana de fevereiro foi prorrogada. Até o próximo domingo (9), as temperaturas podem ficar até 7ºC acima da média entre os estados do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Os termômetros no interior gaúcho e paulista vão beirar os 40ºC.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD