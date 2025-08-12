Confusão em casa noturna termina com morte de segurança em Minas Gerais Suspeito fugiu após disparar contra seguranças em Pará de Minas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 23h12 (Atualizado em 11/08/2025 - 23h12 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Confusão em casa noturna em Pará de Minas resultou na morte do segurança Jaiilton Pereira Júnior.

Dois seguranças foram baleados durante o tumulto; um deles ferido superficialmente, enquanto Jaiilton não sobreviveu.

Suspeito dos disparos, com histórico criminal, fugiu após o incidente e permanece foragido.

Jaiilton foi sepultado em Betim, com cerimônia emocionante para os presentes.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma briga generalizada em uma casa noturna de Pará de Minas resultou na morte do segurança Jailton Pereira Júnior. Câmeras de segurança capturaram o tumulto, onde seguranças tentavam conter clientes exaltados. Após a confusão, dois seguranças foram baleados; um deles foi ferido superficialmente enquanto Jailton não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a investigação policial, o suspeito dos disparos tem passagens por roubo e tráfico de drogas e teria buscado uma arma no carro antes de atirar nos seguranças. O atirador conseguiu fugir do local e permanece foragido.

O incidente ocorreu enquanto os seguranças fechavam o estabelecimento. Jailton Pereira Júnior foi sepultado em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, em uma cerimônia marcada pela comoção dos presentes.

