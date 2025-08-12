Logo R7.com
Confusão em casa noturna termina com morte de segurança em Minas Gerais

Suspeito fugiu após disparar contra seguranças em Pará de Minas

  • Confusão em casa noturna em Pará de Minas resultou na morte do segurança Jaiilton Pereira Júnior.
  • Dois seguranças foram baleados durante o tumulto; um deles ferido superficialmente, enquanto Jaiilton não sobreviveu.
  • Suspeito dos disparos, com histórico criminal, fugiu após o incidente e permanece foragido.
  • Jaiilton foi sepultado em Betim, com cerimônia emocionante para os presentes.

 

Uma briga generalizada em uma casa noturna de Pará de Minas resultou na morte do segurança Jailton Pereira Júnior. Câmeras de segurança capturaram o tumulto, onde seguranças tentavam conter clientes exaltados. Após a confusão, dois seguranças foram baleados; um deles foi ferido superficialmente enquanto Jailton não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a investigação policial, o suspeito dos disparos tem passagens por roubo e tráfico de drogas e teria buscado uma arma no carro antes de atirar nos seguranças. O atirador conseguiu fugir do local e permanece foragido.

O incidente ocorreu enquanto os seguranças fechavam o estabelecimento. Jailton Pereira Júnior foi sepultado em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, em uma cerimônia marcada pela comoção dos presentes.

O que aconteceu em uma casa noturna em Pará de Minas?

Uma briga generalizada resultou na morte do seguranças Jailton Pereira Júnior e deixou outro ferido durante a confusão.


Qual é a situação do suspeito envolvido na ocorrência?

O suspeito dos disparos, que possui passagens por roubo e tráfico de drogas, conseguiu fugir do local e permanece foragido.

Como o incidente se desenrolou?

O tumulto ocorreu enquanto os seguranças tentavam conter clientes exaltados e, após a confusão, o suspeito foi até o carro buscar uma arma antes de atirar nos seguranças.


Qual foi o destino de Jailton Pereira Júnior após o incidente?

Jailton Pereira Júnior foi sepultado em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, em uma cerimônia que emocionou os presentes.

