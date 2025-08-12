Confusão em casa noturna termina com morte de segurança em Minas Gerais
Suspeito fugiu após disparar contra seguranças em Pará de Minas
Uma briga generalizada em uma casa noturna de Pará de Minas resultou na morte do segurança Jailton Pereira Júnior. Câmeras de segurança capturaram o tumulto, onde seguranças tentavam conter clientes exaltados. Após a confusão, dois seguranças foram baleados; um deles foi ferido superficialmente enquanto Jailton não resistiu aos ferimentos.
De acordo com a investigação policial, o suspeito dos disparos tem passagens por roubo e tráfico de drogas e teria buscado uma arma no carro antes de atirar nos seguranças. O atirador conseguiu fugir do local e permanece foragido.
O incidente ocorreu enquanto os seguranças fechavam o estabelecimento. Jailton Pereira Júnior foi sepultado em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, em uma cerimônia marcada pela comoção dos presentes.
