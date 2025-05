Copa do Brasil: Santos enfrenta CRB com retorno de Neymar Após lesão, Neymar volta aos campos em partida decisiva JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 23h34 (Atualizado em 21/05/2025 - 23h34 ) twitter

Copa do Brasil: Santos enfrenta o CRB nesta quinta (22) com Neymar escalado

O Santos enfrenta o CRB nesta quinta-feira em Maceió pela Copa do Brasil. Neymar retorna após mais de um mês afastado devido a uma lesão na coxa esquerda. O jogo é eliminatório e apenas o vencedor avança para a próxima fase. A última participação de Neymar foi em uma vitória por 2 a 0 contra o Atlético Mineiro.

Durante sua recuperação, Neymar realizou tratamento intensivo e treinou individualmente antes de retornar aos treinos com a equipe. Ele viajará com o time, mas começará no banco de reservas, podendo entrar em campo se necessário. A comissão técnica planeja posicioná-lo mais adiantado para preservar sua condição física.

Mesmo sem jogar recentemente, Neymar está na pré-lista de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. A expectativa é alta para seu desempenho tanto no clube quanto na possível convocação para a seleção nacional.

