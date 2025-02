Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo se preparam para as fases finais do Campeonato Paulista JR na TV|Do R7 27/02/2025 - 00h11 (Atualizado em 27/02/2025 - 12h39 ) twitter

Classificados para as quartas-de-final do Campeonato Paulista, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo estão em fase de ajustes. Enquanto algumas equipes são fortes no entrosamento coletivo, outras apostam em craques que podem mudar a história do jogo. Confira na reportagem os detalhes os números da primeira fase do estadual que, agora, podem fazer diferença na briga pelo título.

