Corinthians próximo de anunciar Dorival Júnior como novo técnico Negociações avançam; clube espera resolver pendências contratuais até quinta (24) 24/04/2025 - 00h46 (Atualizado em 24/04/2025 - 00h53 )

Ainda sem técnico, Corinthians avança em negociação com Dorival Júnior

O Corinthians está prestes a anunciar Dorival Júnior como seu novo técnico após seis dias sem comandante. As negociações avançaram significativamente, mas ainda dependem da rescisão contratual com a CBF, que deve ser resolvida até quinta (24). Fabinho Soldado, executivo do Corinthians, tem conduzido as conversas com Dorival em Florianópolis.

Dorival Júnior, ex-técnico da seleção brasileira, é conhecido por sua experiência e sucesso em clubes como Flamengo e São Paulo. Ele conquistou títulos importantes como a Copa do Brasil e a Libertadores. O Corinthians busca um treinador vencedor para liderar a equipe em competições como a Copa Sul-Americana e o Brasileirão.

A expectativa é que Dorival assuma o comando do time em breve, possivelmente já no próximo jogo contra o Flamengo pelo Brasileirão. Enquanto isso, o Corinthians enfrenta o Racing do Uruguai pela Copa Sul-Americana sem seu novo técnico à beira do campo.

