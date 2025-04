Prestes a completar um ano, chuvas que devastaram o RS são tema de nova série do PlayPlus

Um dos maiores desastres climáticos da história do Brasil completa um ano no mês que vem. A chuva de maio de 2024, no Rio Grande do Sul, é o tema da nova série documental do PlayPlus, que estreia nesta quinta (24). Ao longo desse tempo, nossas equipes acompanharam cada etapa da reconstrução do estado: desde a limpeza e as obras, passando por reaberturas e recomeços das famílias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!