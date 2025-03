Cotação do dólar cai e fecha a semana em R$ 5,74, menor valor desde novembro JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 14/03/2025 - 23h13 (Atualizado em 15/03/2025 - 12h06 ) twitter

A cotação do dólar caiu 1% nesta sexta (14). A moeda americana fechou a semana cotada a R$5,74, o menor valor desde novembro. Já o Ibovespa subiu 2,64%, com quase 129 mil pontos. O mercado repercutiu os dados positivos divulgados sobre as contas públicas do governo federal.

